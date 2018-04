Frau schießt bei Youtube-Zentrale in Kalifornien um sich

Bei der Youtube-Zentrale in Kalifornien hat am Dienstag eine Frau um sich geschossen. Mindestens vier Personen wurden verletzt, darunter zwei Frauen und ein Mann im Alter von 27 bis 36 Jahren, die im San Francisco General Hospital eingeliefert wurden. Mindestens ein Mann war in kritischer Verfassung. Die mutmaßliche Schützin soll tot sein, vermutlich richtete sie die Waffe schließlich gegen sich selbst. Die weiteren Hintergründe und das mutmaßliche Motiv waren unklar.

Die Polizei war um 12:45 Uhr Ortszeit gerufen worden (21:45 Uhr deutscher Zeit), auf Fernsehbildern war zu sehen, wie zahlreiche Mitarbeiter die Firmengebäude von Youtube in Panik verließen. Der Vorfall ereignete sich am Sitz des Unternehmens in der Kleinstadt Bruno im San Mateo County, südlich von San Francisco. Das 2005 gegründete Videoportal gehört seit 2006 zu Google. Quelle: dts Nachrichtenagentur