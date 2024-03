EU-Parlament: Mitte-Rechts-Koalition verabschiedet verbrennerfreundliche Euro 7-Norm

Zur Verabschiedung der Euro 7-Norm durch das EU-Parlament äußert sich Dr. Sylvia Limmer, umweltpolitische Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament, äußert sich hierzu wie folgt: ,,Eine fraktionsübergreifende Rechts-Koalition hat heute im EU-Parlament eine industrie- und verbrennerfreundliche Euro 7-Norm verabschiedet. Die angebliche Brandmauer war nicht vorhanden – Christdemokraten, Liberale und AfD ziehen an einem Strang."

Dr. Limmer weiter: "Den wie stets überschießenden Vorschlag aus der EU-Kommission unter der Vorzeigegrünen von der Leyen haben wir gemeinsam massiv entschärft und ihm die scharfen Zähne gezogen. Die beschlossenen Grenzwerte unterscheiden sich kaum von der bisherigen Euro 6-Norm, sind für die deutschen Autohersteller leicht zu holen und umfassen aber nun auch den Brems- und Reifenabrieb.

Wir haben in letzter Minute auch höhere Anforderungen an die Haltbarkeit von Antriebsbatterien durchsetzen können. So wird endlich die regulatorische Bevorzugung von E-Autos mindestens teilweise abgemildert. Das macht den Verbrenner im Vergleich attraktiver. Die deutschen Parteien in der rechten Mitte und rechts der Mitte haben damit bewiesen, dass sie konstruktiv zusammenarbeiten können. Jeder ist in der Lage, einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Das ist eine bedeutende Weichenstellung für die Europawahl, die strukturell Mehrheiten rechts der Mitte bringen wird.”

Quelle: AfD Deutschland