Indiens Außenminister hält Ukraine-Konflikt für komplex und will vermitteln

Der Konflikt in der Ukraine sei ein sehr komplexes Thema, das nicht auf eine Position von "dafür" oder "dagegen" reduziert werden könne. Diese Meinung brachte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar gegenüber Nachrichtenagentur Ani zum Ausdruck: "Ich denke, es wäre heute unfair, ein sehr komplexes Thema – den Konflikt in der Ukraine – auf ein binäres Prinzip zu reduzieren: 'Sind Sie dafür?', 'Sind Sie auf dieser Seite?' oder 'Sind Sie auf jener Seite?' oder gar 'Sind Sie für den Frieden oder für den Krieg?' Ich denke, es ist viel komplizierter als das. Und wir sind in einige Einzelheiten verwickelt, aber wir müssen abwarten und sehen, wohin das führt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der indische Außenminister weiter betonte, sei Neu-Delhi bereit, seine Rolle bei der Lösung des Konflikts zu spielen, bei dem sich beide Seiten der Konfrontation bewusst seien. Er fügte hinzu, dass Indien die Fähigkeit und den guten Willen habe, einen Ausweg aus der Situation zu finden." Quelle: RT DE