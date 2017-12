Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Donnerstagmorgen mindestens 40 Menschen bei einem Selbstmordanschlag ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, teilten die Behörden mit.

Der Vorfall hatte sich Medienberichten zufolge gegen 10:30 Uhr (Ortszeit) in einem Kulturzentrum ereignet. Am Tatort befinden sich auch die Büros einer lokalen Nachrichtenagentur. Unter den Toten sollen sich auch Frauen, Kinder und Journalisten befinden, berichtet der afghanische Fernsehsender Tolo News. Den Berichten zufolge soll es mehr als einen Täter gegeben haben.

Weitere Details zu den Hintergründen des Anschlags waren zunächst nicht bekannt.

Gabriel verurteilt Anschlag in Kabul

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den jüngsten Terroranschlag auf ein Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul verurteilt. "Bei den blutigen Bombenanschlägen auf ein Kulturzentrum in Kabul wurden erneut viele unschuldige Zivilisten getötet und verletzt", sagte Gabriel am Donnerstag. Der Terror richte sich gegen Bildung, gegen freie Medien und gegen jeden Menschen, der eigenständig denke und entscheide. "Die Absicht dahinter ist, Zwietracht und Unruhe in die afghanische Gesellschaft zu bringen. Diese böse Saat darf nicht aufgehen", so Gabriel. "Wir stehen weiter an der Seite Afghanistans und werden in unserem Engagement nicht nachlassen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur