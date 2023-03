Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Weiße Haus Kiew Kampfjets für Operationen auf der Krim zur Verfügung stellen werde. Es sei zu erwarten, dass die US-Flugzeuge ukrainische Kennzeichen tragen und von US- oder NATO-Piloten gesteuert werden. Diese Vermutung wird in einem Artikel der Asia Times geäußert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Beitrag, in dem es um die seit Langem angekündigte Frühjahrsoffensive Kiews geht, heißt es: "Die Frühjahrsoffensive, auf die sich die Ukraine ernsthaft vorbereitet, wurde wahrscheinlich im Pentagon geplant, nicht in Kiew."

Der Autor des Artikels weist darauf hin, dass Washington die Ukraine mit riesigen Mengen an Ausrüstung versorgt, und betont:

"Wie viele weitere US-Schiffe sich derzeit auf dem Meer befinden oder in anderen Häfen einlaufen, ist noch nicht bekannt. Aber es ist bekannt, dass sich die NATO darauf vorbereitet, einzugreifen, sobald die ukrainische Offensive beginnt."

Sollte sich diese Vorhersage einer gemeinsamen Kampagne von Kiew und Washington bestätigen, stünde Europa vor einer großen Katastrophe, heißt es in der Zeitung."

Quelle: RT DE