Puigdemont geht wieder nach Belgien

Carles Puigdemont, der ehemalige Regionalpräsident von Katalonien, geht wieder zurück nach Belgien. Das sagte er am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. Er werde am kommenden Wochenende zurückkehren. Von Brüssel aus will er weiter für die Unabhängigkeit Katalonies kämpfen.

Puigdemont war ursprünglich von Spanien aus nach Belgien geflüchtet, war dann aber während eines Ausflugs nach Finnland auf der Autofahrt durch Deutschland festgenommen worden. Spanien hatte auf seine Auslieferung schließlich verzichtet, weil Deutschland Auflagen betreffend der Anklage gemacht hatte. Quelle: dts Nachrichtenagentur