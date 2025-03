Ukrainischer Botschafter Oleksii Makeiev begrüßt Einigkeit Europas bei Ukraine-Unterstützung

Nach dem EU-Sondergipfel zur europäischen Verteidigungspolitik und Unterstützung der Ukraine begrüßt der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, dass sich die "Europäer in den letzten Tagen so geeint gezeigt haben" und man nicht nur seine Solidarität zum Ausdruck gebracht habe, sondern auch konkrete Taten geplant habe, so Makeiev im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Trotz der Weigerung Ungarns, die Erklärung zur weiteren Unterstützung der Ukraine mitzutragen, bestehe eine "Koalition der Willigen" und die Ukraine habe Rückendeckung von anderen europäischen Staaten, die nicht der EU angehörten. Dies mache "uns Ukrainer und uns Europäer viel stärker und zuversichtlicher in der Zukunft", so Makeiev.

Die letzten Gespräche von Union und SPD gäben ihm Zuversicht, dass "Deutschland eines Tages zurück in der Führungsposition in Europa" stehen werde, so der ukrainische Botschafter. Die aktuellen Gespräche und Pläne in Deutschland und Europa über Investitionen in die Verteidigung Europas und der Ukraine machten einen wichtigen Unterschied. Und er hoffe sehr, dass "unter heutigen Umständen Europa geeint an unserer Seite stehen wird und uns helfen wird, den Frieden zurückzuerkämpfen", so Makeiev bei phoenix. Quelle: PHOENIX (ots)