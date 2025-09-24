Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Selenskyj warnt bei UN vor russischem Einfluss auf Moldau

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 17:12 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj (rechts) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)
Wolodymyr Selenskyj (rechts) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei Gesprächen am Rande der UN-Generaldebatte vor einer Ausweitung russischer Einflussnahme auf Moldau gewarnt, berichten Medien unter Berufung auf dts-Meldungen. Seine Sorge: hybride Destabilisierung bis hin zum faktischen Verlust des Landes.

Nach Angaben aus Delegationskreisen mahnte Selenskyj, Moskau nutze Desinformation, Energieabhängigkeiten und Akteure in Transnistrien, um Moldau zu schwächen. Er warb um zusätzliche Unterstützung für Kiew und für die Resilienz von Staaten an der Ostflanke Europas. Gleichzeitig rief er zu einer engeren Abstimmung mit der EU und der NATO auf.

Im Fokus der Beratungen stehen nach diesen Angaben verstärkte Ausbildungshilfen, Cyber-Schutz und Maßnahmen gegen Einflussoperationen. Auch Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit Moldaus wurden adressiert. Konkrete Beschlüsse wurden nicht öffentlich.

Quelle: ExtremNews


