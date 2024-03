Kiew meldet Zerstörung von russischem Kriegsschiff

Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR ist ein weiteres Schiff der russischen Schwarzmeerflotte versenkt worden. Eine Spezialeinheit habe die Korvette "Sergej Kotow" in der Nacht zu Dienstag mit Wasserdrohnen angegriffen, teilte der Geheimdienst auf Telegram mit.

Es sei durch Treffer am Heck, an der Steuerbord- und an der Backbordseite beschädigt worden und gesunken, hieß es. Der Vorfall soll sich in der Nähe der Straße von Kertsch ereignet haben, auch die Krim-Brücke wurde zuletzt durch Drohnenangriffe getroffen.

Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen, prorussische Militärblogger verbreiteten aber ebenfalls die Information, dass die "Sergej Kotow" zerstört worden sei. Das ukrainische Militär hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrere Schiffe der Schwarzmeerflotte angegriffen und diese dabei beschädigt oder versenkt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur