Lettland schickt Busse mit Hilfsgütern in Ukraine

Lettland hat mit Hilfsgütern beladene Busse in die Ukraine geschickt. Nach Angaben der Stadt Riga machten sich die zehn Linienbusse am Dienstag auf den Weg nach Kiew. Beladen seien die gespendeten Fahrzeuge mit rund 50 Tonnen Hilfsgütern, die von Bewohnern der lettischen Hauptstadt bei einer Sammelaktion bereitgestellt wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darunter befänden sich warme Kleidung, Schlafsäcke, Decken, Heizungen und Stromgeneratoren, teilte die Stadtverwaltung mit.

Rīgas dāvātie 10 autobusi devušies ceļā uz Kijivu! Trīs dienu laikā šos 10 @Rigassatiksme_ autobusus piepildījuši paši rīdzinieki, saziedojot 50 tonnu humānās palīdzības kijiviešiem. Paldies ikvienam, kas ziedoja un iesaistījās akcijas norisē! Vairāk: https://t.co/nT0XulNK6k pic.twitter.com/17KQ42ldQh — Rīga (@RigasDome) January 10, 2023





Verteidigungsministerin Ināra Mūrniece deutete zudem an, dass das baltische EU- und NATO-Land beabsichtige, weitere Waffen in die Ukraine zu schicken. Kiew schätze die von Lettland bereits kurz vor Kriegsbeginn übergebenen Stinger-Flugabwehrraketen sehr, ebenso wie lettische Drohnen, sagte die Ministerin im Fernsehen. Erwogen würden nun weitere Lieferungen und eine intensivere Ausbildung ukrainischer Soldaten in Lettland."

Quelle: RT DE