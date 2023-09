Die ukrainischen Drohnenangriffe auf die Stadt Kurtschatow, in der die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Kursk leben, verstoßen gegen eine der wichtigsten Regeln der nuklearen Sicherheitspolitik der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Diese sehen vor, dass das Personal einer solchen Anlage in der Lage sein solle, seine Aufgaben zu erfüllen. Darauf weist Michail Uljanow hin, Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien.

"Am 1. und 3. September griffen ukrainische Drohnen Kurtschatow an, eine Satellitenstadt des Atomkraftwerks Kursk, in der Mitarbeiter der Anlage und ihre Familienangehörige leben. Dies ist ein klarer Verstoß gegen die dritte der sieben Säulen der nuklearen Sicherheit, die der Generaldirektor der IAEA im März 2022 formuliert hat."

Der Diplomat fügte hinzu, dass die ukrainische Seite auch "den regelmäßigen Beschuss von Energodar, einer Satellitenstadt des Atomkraftwerks Saporoschje, wieder aufgenommen hat, offenbar um das Personal der Anlage und ihre Familien einzuschüchtern".

Grossi hatte zuvor betont, dass das Betriebspersonal eines Atomkraftwerks in der Lage sein sollte, seine Sicherheitsverantwortung wahrzunehmen und ohne unangemessenen Druck Entscheidungen zu treffen."

Quelle: RT DE