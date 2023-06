Ukrainische Kriegsgefangene pflanzen Bäume "als Symbol der Reue für jedes genommene Kinderleben"

Wie jedes Jahr seit 2014 versammelten sich auch in diesem Jahr im Schtschorsa-Park an der Gedenkstätte "Für die gefallenen Kinder des Gebiets Lugansk" in Lugansk zahlreiche Menschen. An der diesjährigen Gedenkveranstaltung nahmen vier ukrainische Kriegsgefangene teil und pflanzten Bäume – "als Symbol der Reue für jedes genommene Kinderleben". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein ukrainischer Soldat, der während der Pflanzaktion befragt wurde, äußerte sich wie folgt: "Das Wichtigste ist, dass dieses Sterben aufhört. Dass alle Menschen in Frieden leben können, lächeln und sich des Lebens freuen." Quelle: RT DE