Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Grenzregionen im Vergleich: Wo Menschen länger leben – und warum die Unterschiede bleiben

Grenzregionen im Vergleich: Wo Menschen länger leben – und warum die Unterschiede bleiben

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 09:27 durch Sanjo Babić
Rentner als Putschisten in der BRD? (Symbolbild)
Rentner als Putschisten in der BRD? (Symbolbild)

Bild: Uwe Wagschal / pixelio.de

In westeuropäischen Grenzregionen variiert die Lebenserwartung teils stark, zeigt eine Studie mit Beteiligung des BiB, wie die dts Nachrichtenagentur berichtet. Die Unterschiede sind demnach stabiler als regionale Abstände innerhalb einzelner Länder.

Die Untersuchung vergleicht angrenzende Regionen verschiedener Staaten und stellt fest, dass grenzüberschreitende Differenzen bei der Lebenserwartung häufig größer sind als die Unterschiede zwischen Grenz- und Binnenregionen desselben Landes. Als Einflussfaktoren nennen die Forscher unter anderem Versorgungslage, Einkommen, Bildung und regionale Gesundheitsprävention. 

Methodisch wurden Zeitreihen ausgewertet, die die Persistenz der Abstände deutlich machen.
Politisch relevant ist das für die EU-Kohäsionspolitik, die bislang stark auf ökonomische Kennziffern blickt. Die Autoren plädieren dafür, Gesundheitsindikatoren stärker in Förderentscheidungen einzubeziehen und Präventionsprogramme grenzübergreifend zu koordinieren.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fasst in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige