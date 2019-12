Proteste in Hongkong gehen weiter

Die Proteste in Hongkong gehen weiter. Am Sonntag sind wieder Hundertausende auf die Straße gegangen. Civil Human Rights Front spricht von rund 800.000 Teilnehmer an dem Demonstrationszug, den sie organisiert haben.

Die Angaben der örtlichen Behörden sind jedoch deutlich geringer, sie sprechen von rund 200.000 Demonstranten. Die Proteste in Hongkong begannen bereits vor einem halben Jahr und richten sich gegen die Regierung. Anlass war eine Gesetzesvorlage über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen, welche unter anderem die Auslieferung von Häftlingen an China ermöglichen sollte. Die Proteste werden immer wieder von Gewalt überschattet. Quelle: dts Nachrichtenagentur



