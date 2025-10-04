Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schattenflotten-Tanker darf weiter! Frankreich lässt ziehen

Schattenflotten-Tanker darf weiter! Frankreich lässt ziehen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:21 durch Sanjo Babić
Öltanker (Symbolbild) Bild: Legion-media.ru
Öltanker (Symbolbild) Bild: Legion-media.ru

Laut Tagesschau hat ein vor Frankreich kontrollierter Öltanker, der der russischen „Schattenflotte“ zugerechnet wird, seine Fahrt wieder aufgenommen. Übereinstimmend berichten auch frei zugängliche Dienste, dass die französische Marine den Tanker nach Überprüfungen weiterfahren ließ.

Die Originalmeldung verweist auf einen Tanker, der unter Verdacht stand, Russland-Öl unter Umgehung von EU-Sanktionen zu transportieren. Nach einer Kontrolle im französischen Einflussbereich setzten die Behörden das Schiff nicht fest, sondern ließen es weiterfahren. Konkrete technische Mängel oder Verstöße wurden in der Erstmeldung nicht benannt.

In der Einordnung wird auf die wachsende „Schattenflotte“ hingewiesen, mit der russisches Öl über ältere Schiffe und komplexe Re-Routings exportiert wird. Paris betont, man beobachte verdächtige Routen und Versicherungen sehr genau. Für Reeder und Frachtführer bleibt das Risiko hoch: Bei bestätigten Verstößen drohen Festsetzungen, Versicherungsprobleme und empfindliche Strafen.

Quelle: ExtremNews


