Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden unternahmen Streitkräfte der Ukraine erfolglose Angriffsversuche in Richtung Donezk und Krasny Liman. Die russischen Kräfte wehrten 13 Attacken in Richtung Donezk ab. In den Volksrepubliken Donezk (DVR) und Lugansk (LVR) vernichteten sie mehrere ukrainische Waffendepots. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Verluste der Ukraine beliefen sich auf bis zu 320 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion. Es wurde auch eine polnische Krab-Selbstfahrlafette, eine Haubitze Msta-B, zwei Rapira-Panzerabwehrkanonen sowie ein Artillerieaufklärungsradar aus US-Produktion AN/TPQ-50 lahmgelegt. Bei Krasny Liman wurden zwei ukrainische Angriffe in der LVR abgewehrt. Aktivitäten zweier Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden unterbunden. Binnen 24 Stunden hat die ukrainische Armee rund 60 Militärs, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion und eine D-30-Haubitze verloren. In Richtungen Süddonezk und Saporoschje wurden bis zu 240 ukrainische Militärs getötet; zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, eine in den USA hergestellte Paladin-Selbstfahrlafette, drei Haubitzen Msta-B, eine Haubitze D-20 sowie eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija wurden vernichtet. Am Frontabschnitt Kupjansk wurden rund 35 Armeeangehörige getötet; vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, eine D-20-Haubitze, aber auch ein Artilleriegeschütz vom Typ Gwosdika wurden zerstört. Bei Kämpfen im Frontabschnitt Cherson verlor die ukrainische Armee etwa 40 Soldaten, acht Fahrzeuge, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Werba sowie eine Akazija-Selbstfahrlafette. Des Weiteren hat die russische Armee entlang der Front insgesamt 19 Drohnen zerstört. Die Luftabwehr fing drei Marschflugkörper Storm Shadow sowie drei Raketen des Mehrfachwerfers HIMARS ab. "

Quelle: RT DE