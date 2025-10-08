Regierung beruhigt: „Frankreich bleibt voll einsatzfähig!“

Trotz politischer Turbulenzen in Paris sieht Berlin keine Einschränkung europäischer Entscheidungsfähigkeit. Die Zusammenarbeit mit Präsident Macron laufe „eng und vertrauensvoll“, so AFP/Yahoo, dts/aktiencheck gleichlautend.

Regierungssprecher Stefan Kornelius betonte, innenpolitische Debatten in Frankreich hätten keine unmittelbaren Auswirkungen auf gemeinsame Projekte – von Ukraine-Hilfen bis zur Industriepolitik. Nach dem jüngsten Rücktritt in Paris wird in Berlin allerdings aufmerksam beobachtet, wie schnell eine stabile Regierungsbildung gelingt. Die Linie: Ruhe, Kontinuität, Pragmatismus – auch, um Marktverwerfungen zu vermeiden.

Quelle: ExtremNews