Nach dem Attentat in einem Café im Zentrum von Sankt Petersburg, bei dem der bekannte russische Kriegsberichterstatter Wladlen Tatarski getötet wurde, haben 40 Menschen medizinische Hilfe gesucht. Dies berichtet TASS unter Berufung auf das russische Gesundheitsministerium am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Meldung heißt es: "40 Menschen, darunter drei Minderjährige, suchten nach dem Vorfall in einem Café in Sankt Petersburg medizinische Hilfe."

Derzeit werden 25 Personen weiterhin in Krankenhäusern behandelt, der Zustand von fünf Personen wird als ernst eingeschätzt."

Quelle: RT DE