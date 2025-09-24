Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Katar bleibt dran: Vermittlung trotz Angriffen

Katar bleibt dran: Vermittlung trotz Angriffen

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 08:10 durch Sanjo Babić
Das Königreich Katar auf der Karte
Das Königreich Katar auf der Karte

Von TUBS - Eigenes Werk Diese Vektorgrafik wurde mit dem Adobe Illustrator erstellt. Diese Datei wurde mit Commonist hochgeladen.Diese Vektorgrafik enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: World location map (W3).svg (von TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15387732

ZDFheute meldet, Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani wolle trotz der Lage in Gaza weiter vermitteln. Die Gespräche zu Waffenruhe und Geiselfreilassungen sollen mit Ägypten und USA fortgeführt werden.

Nach Darstellung von ZDFheute bekräftigt Katar am Rande der UN-Generaldebatte seine Rolle als Mittler. Ziel bleibt eine tragfähige Vereinbarung, die sowohl die Freilassung der Geiseln als auch Schritte zu einer Waffenruhe umfasst. Die Regierung in Doha arbeitet dabei mit Kairo und Washington zusammen.

Das Bekenntnis erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Kämpfe und einer zunehmend kritischen humanitären Lage im Gazastreifen. Diplomatien in New York zielen darauf, die Fronten zu entspannen und zugleich politischen Druck auf die Konfliktparteien zu erhöhen. Ob Fortschritte erzielt werden, hängt von der Kompromissbereitschaft der Beteiligten und der Stabilität erreichter Vereinbarungen ab.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte riege in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige