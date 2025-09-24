Katar bleibt dran: Vermittlung trotz Angriffen

ZDFheute meldet, Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani wolle trotz der Lage in Gaza weiter vermitteln. Die Gespräche zu Waffenruhe und Geiselfreilassungen sollen mit Ägypten und USA fortgeführt werden.

Nach Darstellung von ZDFheute bekräftigt Katar am Rande der UN-Generaldebatte seine Rolle als Mittler. Ziel bleibt eine tragfähige Vereinbarung, die sowohl die Freilassung der Geiseln als auch Schritte zu einer Waffenruhe umfasst. Die Regierung in Doha arbeitet dabei mit Kairo und Washington zusammen.

Das Bekenntnis erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Kämpfe und einer zunehmend kritischen humanitären Lage im Gazastreifen. Diplomatien in New York zielen darauf, die Fronten zu entspannen und zugleich politischen Druck auf die Konfliktparteien zu erhöhen. Ob Fortschritte erzielt werden, hängt von der Kompromissbereitschaft der Beteiligten und der Stabilität erreichter Vereinbarungen ab.

Quelle: ExtremNews



