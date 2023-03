Russlands Verteidigungsministerium: Manöverbeginn der Strategischen Raketentruppen in Sibirien

Am Mittwoch hat das russische Verteidigungsministerium über den Start einer Übung der Strategischen Raketentruppen in Sibirien berichtet. Laut dem Bericht werden am Manöver unter anderem Truppenteile mit Systemen der Interkontinentalraketen vom Typ Jars teilnehmen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwoch hat nach Angaben des russischen Militärs in Sibirien eine planmäßige Kommandostabsübung begonnen. An dem Manöver, das in drei Gebieten Russlands stattfindet, nehmen etwa 3.000 Soldaten der Strategischen Raketentruppen Russlands teil. Etwa 300 Rüstungsgegenstände, darunter auch mobile Waffensysteme mit Interkontinentalraketen des Typs RS-24 Jars, werden eingesetzt. Laut einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums nimmt am Manöver die Nowosibirsker 39. Raketen-Gardedivision zusammen mit Verbänden und Einheiten des Zentralen Militärbezirks sowie der Luft- und Weltraumkräfte teil. Im Rahmen der Übungen sollen Manöver mit autonomen Startvorrichtungen für das Waffensystem Jars trainiert werden. Außerdem werden die Soldaten der Strategischen Raketentruppen eine Reihe von Maßnahmen zur Tarnung und Bekämpfung moderner Luftaufklärungsmittel proben. Im Laufe des Manövers wird nicht nur die gesamte Verteidigungsbereitschaft der Division geprüft, sondern es werden auch die Möglichkeiten der modernen Ausrüstung und Technik bewertet, die in Dienst gestellt werden. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte auch ein Video eines mit Jars-Waffensystemen ausgestatteten Raketenregiments bei der Ausfahrt zu der Übung. Der Regimentskommandeur Jewgeni Kelgajew erklärte im Video: "Das Raketenregiment hat im Rahmen der Kommandostabsübung unter der Leitung des Kommandeurs der Strategischen Raketentruppen damit begonnen, das Raketensystem Jars zur Patrouillenfahrt im Feld zu bringen." Die Strategischen Raketentruppen sind ein Truppenteil der russischen Streitkräfte und das Hauptelement der Strategischen Nuklearstreitkräfte des Landes. Die Hauptaufgabe dieser Waffengattung besteht in der nuklearen Abschreckung gegen mögliche Angriffe. Nach offiziellen Angaben gilt das Jars-Raketensystem als Kernwaffe der Strategischen Raketentruppen. Obwohl die tatsächlichen technischen Daten dieser ballistischen Interkontinentalrakete nicht preisgegeben werden, könnte die Waffe über eine Reichweite von bis zu 11.000 Kilometer verfügen." Quelle: RT DE