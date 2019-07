Altmaier bezeichnet Westbalkankonferenz als "Erfolgsgeschichte"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Westbalkankonferenz als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet. Mit dem sogenannten "Berlin-Prozess" wolle man die Länder des westlichen Balkans an die EU heranführen und die regionale Zusammenarbeit in den strategischen Themenfeldern weiter intensivieren, sagte Altmaier am Donnerstag.

Der CDU-Politiker nimmt ab Donnerstag an der Konferenz im polnischen Posen teil. "Wesentliches Ziel bleibt es, den regionalen Wirtschaftsraum des westlichen Balkans wettbewerbsfähiger zu machen und an die Herausforderungen des europäischen Binnenmarktes Schritt für Schritt heranzuführen", so der Minister weiter. Am Rande der Konferenz trifft Altmaier sich im sogenannten "Weimarer Dreieck" mit seinen Amtskollegen aus Polen und Frankreich. Bei der Konferenz sollen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Europäische Wettbewerbs- und Industriepolitik und die Europäische Batterie-Allianz Schwerpunkte bilden.

Die drei Wirtschaftsminister wollen damit auch Impulse für die wirtschaftspolitische Agenda der nächsten EU-Kommission geben. An der Westbalkankonferenz nehmen die Regierungschefs, Außen- und Wirtschaftsminister der Westbalkanländer Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Kroatien und Slowenien sowie die Ausrichterländer Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Polen teil. Die wirtschaftlichen Beziehungen der Westbalkanstaaten (inklusive Kroatien und Slowenien) mit Deutschland hatten im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Quelle: dts Nachrichtenagentur

