Iran erwägt nach US-Angriff "alle Optionen" für Reaktion

Nachdem die USA nach eigenen Angaben mehrere iranische Atomanlagen komplett zerstört haben, hat das iranische Regime eine umfangreiche Reaktion angekündigt. "Die Vereinigten Staaten, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, haben durch den Angriff auf die friedlichen Nuklearanlagen des Iran eine schwere Verletzung der UN-Charta, des Völkerrechts und des Atomwaffensperrvertrags begangen", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mit.

Die Ereignisse seien "empörend" und würden "dauerhafte Folgen" haben. Der Iran behalte sich "alle Optionen" vor, "um seine Souveränität, seine Interessen und sein Volk zu verteidigen".



Zugleich beantragte der Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Die Angriffe auf die iranischen Nuklearanlagen seien "vorsätzlich, geplant und unprovoziert" gewesen, heißt es in einem Schreiben an die Uno. Angesichts der "brutalen und kriminellen Handlungen" der USA werde der Sicherheitsrat aufgefordert, unverzüglich eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen.



In einer ersten Reaktion führte der Iran am Sonntag neue Raketenangriffe auf Israel durch. Laut Medienberichten sollen iranische Raketen Nord- und Zentralisrael getroffen haben - darunter Haifa und Tel Aviv. Israel startete unterdessen am Morgen eine neue Angriffswelle "gegen militärische Ziele im Westen des Iran", wie das israelische Militär mitteilte.

