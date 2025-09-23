Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD-Außenpolitiker Stegner fordert medizinische Nothilfe aus Deutschland für Gaza

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 12:40 durch Sanjo Babić
Verwundete Palistinenser in der überfüllten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhaus (2023)
Foto: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ralf Stegner (SPD) schlägt vor, Mediziner in den Gazastreifen zu entsenden und eine internationale Hilfsaktion anzustoßen, sagte er dem „Focus“; die dts fasst seine Aussagen zusammen. Er nennt das Technische Hilfswerk als möglichen Partner.

Ralf Stegner (SPD) dringt auf sichtbare humanitäre Hilfe. Deutschland solle Ärzteteams und intensivmedizinische Unterstützung organisieren, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Notfalls müsse Berlin hierfür diplomatischen Druck ausüben und Verbündete einbinden.

Der Außenpolitiker sieht darin einen Weg zwischen sofortiger Anerkennung Palästinas und bloßem Abwarten. Zugleich fordert er, an einer Zwei-Staaten-Perspektive festzuhalten und auf einen Waffenstillstand sowie Geiselfreilassungen hinzuarbeiten. In der Bundesregierung wird weiterhin beraten, wie sich Deutschland positioniert. Mehrere westliche Staaten haben jüngst Schritte in Richtung Anerkennung Palästinas unternommen.

Stegner verweist darauf, dass humanitäre Hilfe schnell handlungsfähig sein muss. Strukturen wie das Technische Hilfswerk könnten Logistik und Schutz für medizinische Teams gewährleisten.

Quelle: ExtremNews


