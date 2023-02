Feuer auf Gelände der Strafkolonie in Gorlowka nach Beschuss durch ukrainische Einheiten

Nach dem Beschuss des Lagers einer Strafkolonie in Gorlowka in der Donezker Volksrepublik (DVR) brach ein Feuer aus, teilt Iwan Prichodko mit, der Bürgermeister der Stadt. Er schreibt auf Telegram: "Ukrainische Terroristen haben die Siedlung Mitschurina (Bezirk Nikitowski in Gorlovka) beschossen. Infolge eines Volltreffers einer feindlichen Granate im Dach des Lagerhauses der Strafkolonie Mitschurina brach ein Feuer aus." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut der DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen schossen die ukrainischen Streitkräfte am Mittwochmorgen vier Granaten im Kaliber 122 Millimeter auf den Stadtteil Nikitowskski."