"Historisches Ereignis": USA eröffnen ersten Armeestützpunkt in Polen

Der US-Botschafter in Polen nennt es ein "historisches Ereignis": Am Dienstag haben die USA ihre erste ständige Militärgarnison in Polen eingeweiht. Die Einheit soll die dort bereits eingesetzten US-Soldaten unterstützen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die USA haben am Dienstag ihren ersten ständigen Armeestützpunkt in Polen eingeweiht. Damit ließen die Vereinigten Staaten der Zusage von US-Präsident Joe Biden Taten folgen, der im vergangenen Jahr eine ständige US-Präsenz in Polen angekündigt hatte. Die Entscheidung, einen ständigen Stützpunkt in Polen einzurichten – den ersten an der Ostflanke der NATO –, stellt zudem einen Meilenstein für das US-Militär im ehemaligen Ostblock dar, wo die US-Truppen seit dem Ende des Kalten Krieges eine leichtere, mobile Präsenz unterhalten haben.

"Das ist historisch. Und es signalisiert, dass wir hier sind, um zu bleiben", sagte Mark Brzezinski, der US-Botschafter in Warschau, bei der Einweihungszeremonie in Posen, einer Stadt mit rund 530.000 Einwohnern im Westen des Landes. "Es signalisiert der Welt, dass sich die Vereinigten Staaten zu Polen und zum NATO-Bündnis bekennen. Dass wir angesichts der russischen Aggression geeint sind." Die Garnison der US-Armee, die aus 13 Militärangehörigen und 140 zivilen Mitarbeitern besteht, wird die Aufgabe haben, die militärische Infrastruktur der USA in Polen zu unterstützen und Dienstleistungen für die im Land stationierten US-Soldaten zu erbringen.

In Polen sind derzeit etwa 11.000 US-Soldaten stationiert, die meisten rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärbasen. Der neu eingeweihte Stützpunkt ist bereits der achte der US-Landstreitkräfte in Europa, die anderen befinden sich in Deutschland, Belgien und Italien. Im Juni 2022 hatte das Weiße Haus angekündigt, dass in Polen "die ersten permanenten US-Truppen an der Ostflanke der NATO" stationiert würden. Wenig später begann die Einrichtung der nun offiziell eröffneten Basis. Sie trägt den Namen "Camp Kosciuszko" – benannt nach einem polnischen Offizier, der im Unabhängigkeitskrieg auf der Seite der damals noch jungen USA kämpfte.

"Diese Garnison ist ein Zeichen des Engagements der Vereinigten Staaten für die Sicherheit Europas und Polens", erklärte Generalleutnant John Kolasheski, Kommandeur des neuen Korps, nach der Einweihungsfeier Reportern. "Sie ist ein Beweis für die starken NATO-Bindungen" und "wesentlich für die Aufrechterhaltung der Kampfbereitschaft ... von der Suwałki-Lücke bis Posen und weiter westlich". Dem stimmte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak zu: "Wir schätzen die ständige US-Präsenz in Polen sehr, vor allem heutzutage in Europa, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist und versucht, sein Imperium wiederaufzubauen."

Polen beherbergt zwar schon seit Langem US-Truppen auf Rotationsbasis, hatte sich aber in Washington dafür eingesetzt, dass daraus eine ständige Präsenz wird. "Wir haben uns seit Jahren darum bemüht – um dieses Wort 'permanent' –, und jetzt ist es Tatsache geworden", so Błaszczak weiter. "Dies ist ein historischer Moment, ein Zeichen dafür, dass sich die Vereinigten Staaten zu Polen und der NATO bekennen und dass wir im Angesicht der russischen Aggression vereint sind." Solche Anstrengungen in Polen tragen laut dem polnischen Verteidigungsminister dazu bei, "die Widerstandskraft der freien Welt gegen Russland zu stärken".

Als die Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre zerfiel, versicherten westliche Staats- und Regierungschefs Moskau wiederholt, dass die NATO nicht in Staaten der ehemaligen UdSSR expandieren oder Stützpunkte in Osteuropa errichten werde. Seit die Regierung von George H. W. Bush diese Garantien gegeben hatte, haben jedoch alle nachfolgenden US-Präsidenten gegen diese Zusage verstoßen und den militärischen Fußabdruck der NATO näher an die Grenzen Russlands verlegt. Zwar liegt das neu errichtete Camp Kosciuszko nicht in der Nähe der russischen Grenze. Ein US-Diplomat erklärte Reportern jedoch, die Garnison sei geschaffen worden, um Russland zu konfrontieren.

Die ohnehin schon enge militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und den USA war in den letzten Jahren weiter ausgebaut worden. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine entsandte die US-Regierung dann zusätzliche Truppen und Ausrüstung nach Polen. Das EU- und NATO-Mitgliedsland gilt als wichtigste logistische Drehscheibe für die militärische Unterstützung der Ukraine mit westlichen Waffen. Angesichts des noch immer anhaltenden Krieges im Nachbarland rüstet Polen derzeit massiv auf und drängt auf eine Stärkung der NATO-Ostflanke."

Quelle: RT DE