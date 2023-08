Es mehren sich Daten, wonach das Kiewer Regime seine verwundeten Soldaten als Biomaterial missbraucht und ihnen heimlich Organe zur Transplantation entnimmt. Dies erklärte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew in Petrosawodsk bei einem Treffen zur Sicherheit Kareliens. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ukrainer werden nicht nur in so genannte 'Fleischstürme' verwickelt, die zu großen Verlusten führen, sondern sie verwenden nach den eingegangenen Informationen auch verwundete Kämpfer der ukrainischen Armee als Biomaterial, indem sie ihnen heimlich Organe zur Transplantation entnehmen", so Petrosawodsk weiter.



Noch im Jahr 2021 und damit gut vor Beginn der russischen militärischen Sonderoperation zur Befriedung der Ukraine nahm das ukrainische Parlament Änderungen an der Gesetzeslage vor, infolgederer zur Organentnahme keine vorherige Einverständniserklärung des Spenders notwendig ist, sondern nur die der Seite, die die Verantwortung für seine Bestattung übernimmt. Damit wurde dem Organraub Tür und Tor geöffnet, der laut der ukrainischen Polizei das Land heute flächendeckend heimsucht."

Quelle: RT DE