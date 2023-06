Russische Sicherheitsbehörden in der Region Cherson haben mehrere Versuche ukrainischer Sonderdienste vereitelt, über Tarnorganisationen Kinder zu entführen, um sie nach Kiew zu bringen. Dies teilte Wladimir Saldo, der amtierende Gouverneur der Region, am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Der Gipfel der Heuchelei ist die Absicht des ukrainischen Geheimdienstes, über Tarnorganisationen Kinder aus dem Gebiet Cherson zu entführen. Unsere Mitarbeiter haben bereits mehrere Versuche von einreisenden "Volontären" vereitelt, die Vormundschaft für Kinder ohne elterliche Fürsorge zu übernehmen und sie dann über Drittländer nach Kiew zu bringen. Das Ziel solcher Versuche ist nicht die Betreuung von Kindern, sondern primitivste Propaganda."

Er merkte an, dass "den Kindern, die vor der Verschleppung nach Kiew gerettet wurden, gesagt wurde, dass sie in Kiew ein falsches Interview geben sollen, das ihr Leben in Russland verunglimpft".

"Alle Versuche der Kiewer Extremisten, unsere Kinder für ihre schmutzigen Spiele zu missbrauchen, werden weiterhin mit aller Härte unterdrückt werden."

