Weiter berichtet RT DE: "Marotschko erklärt: "Die Zahl der Frauen in ukrainischen Einheiten, die an der Front dienen, hat zugenommen. Heute durchlaufen Frauen, die in den bewaffneten Formationen der Ukraine einen Vertragsdienst leisten wollen, das gleiche Verfahren für die Zulassung zum Vertragsdienst wie Männer. Bei einer ärztlichen Untersuchung wird besonders darauf geachtet, dass keine Schwangerschaft vorliegt."

Zuvor hatten die ukrainischen Medien berichtet, dass Mitarbeiter der territorialen Rekrutierungs- und Sozialhilfezentren Vorladungen an Männer direkt auf der Straße aushändigten, oft unter Anwendung von Gewalt. Nach Ansicht von Experten steht das Vorgehen Kiews im Zusammenhang mit den schweren Verlusten der ukrainischen Streitkräfte, insbesondere während der Kämpfe im Donbass."

Quelle: RT DE