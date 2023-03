Estlands Premierministerin: Einigkeit in Ukraine-Frage wird immer schwieriger

Die Aufrechterhaltung der Einigkeit unter den westlichen Verbündeten in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine werde immer schwieriger, so die estnische Premierministerin Kaja Kallas. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie erklärte gegenüber der Financial Times: "Die Aufrechterhaltung der Einigkeit wird mit der Zeit immer schwieriger, weil alle wollen, dass dieser Krieg aufhört. Und es stellt sich die Frage, was ihn wirklich beenden wird. Wenn einige Leute denken, wir würden eine letzte Anstrengung unternehmen und dann einen Schlussstrich ziehen und nichts weiter tun, ist das wirklich besorgniserregend." Der Zeitung zufolge sagte Kallas, dass die Anzeichen für ein Einlenken in einer Reihe von Ländern Anlass zur Sorge gäben. Sie fügte hinzu, dass es bisher gelungen sei, Frankreich und Deutschland davon zu überzeugen, "das Bild so zu sehen, wie wir es sehen"." Quelle: RT DE