DVR: Vier ukrainische Soldaten wegen Kriegsverbrechen angeklagt

Russlands Generalstaatsanwaltschaft hat gegen vier ehemalige ukrainische Marineinfanteristen Anklage erhoben. Wie die Behörde auf ihrem Telegramkanal meldet, wird den ehemaligen Angehörigen der ukrainischen 36. Separaten Brigade der Marineinfanterie mehrfacher Mord an Zivilisten vorgeworfen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Generalstaatsanwaltschaft erklärt: "Nach Angaben der Ermittler haben die Angeklagten im Zeitraum zwischen 6. und 15. März 2022 auf dem Territorium des Mariupoler Metallwerks Iljitsch in der Stadt Mariupol in Erfüllung von Befehlen der Kommandeure von ukrainischen bewaffneten Verbänden 14 Zivilisten aus Feuerwaffen beschossen. Zwölf davon starben an ihren Verwundungen, zweien gelang es, sich vor dem Beschuss zu retten."

Der Fall wurde an das Oberste Gericht der DVR weitergeleitet, so die Meldung weiter. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 20 Jahren Haft."

Quelle: RT DE