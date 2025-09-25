Unbekannte über dem Zaun: Drohnen sorgen für Nervosität an Airports

An mehreren Flughäfen in Dänemark sind erneut Drohnen gesichtet worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Flugbetrieb lief weiter, Sicherheitsbehörden prüfen die Hintergründe, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach ersten Angaben wurden die Bereiche rund um Rollfelder und Perimeterzäune verstärkt überwacht. Die Betreiber stehen in engem Austausch mit Polizei und Flugsicherung. Hinweise auf Störungen des Luftverkehrs gab es zunächst nicht, dennoch wurden Piloten vorsorglich informiert.

Ermittelt wird in alle Richtungen, darunter unerlaubtes Hobbyfliegen und gezielte Ausspähversuche. Die Behörden erinnern daran, dass Drohnen in Sicherheitszonen von Flughäfen strikt verboten sind und bei Verstößen empfindliche Strafen drohen.

