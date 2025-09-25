Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Unbekannte über dem Zaun: Drohnen sorgen für Nervosität an Airports

Unbekannte über dem Zaun: Drohnen sorgen für Nervosität an Airports

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:27 durch Sanjo Babić
Drohne (Symbolbild)
Drohne (Symbolbild)

Bild: © CC0 / Stocksnap / Pixabay)

An mehreren Flughäfen in Dänemark sind erneut Drohnen gesichtet worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Flugbetrieb lief weiter, Sicherheitsbehörden prüfen die Hintergründe, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach ersten Angaben wurden die Bereiche rund um Rollfelder und Perimeterzäune verstärkt überwacht. Die Betreiber stehen in engem Austausch mit Polizei und Flugsicherung. Hinweise auf Störungen des Luftverkehrs gab es zunächst nicht, dennoch wurden Piloten vorsorglich informiert.

Ermittelt wird in alle Richtungen, darunter unerlaubtes Hobbyfliegen und gezielte Ausspähversuche. Die Behörden erinnern daran, dass Drohnen in Sicherheitszonen von Flughäfen strikt verboten sind und bei Verstößen empfindliche Strafen drohen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bronze in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige