Russlands Inlandsgeheimdienst nimmt zwei Männer wegen Verdachts auf Zusammenarbeit mit Ukraine fest

Der russiche Inlandsgeheimdienst (FSB) hat zwei Einwohner von Sewastopol in der Teilrepublik Krim wegen des Verdachts auf Zusammenarbeit mit der Ukraine festgenommen. Laut einer offiziellen Mitteilung sollen die beiden Männer den ukrainischen Geheimdiensten selbst angeboten haben, Daten über Einrichtungen des russischen Verteidigungsministeriums zu verkaufen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Übergabe dieser Informationen ins Ausland könnte der Verteidigungsfähigkeit Russlands schaden.

Weiter stellte der FSB fest, dass ein Mann die Daten gesammelt und per E-Mail an ukrainische Stellen übermittelt habe. Der zweite Verdächtige habe in einem Telefongespräch seine Absicht bestätigt, mit den ukrainischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, habe es jedoch nicht geschafft, die Informationen zu übermitteln. Die beiden Festgenommenen würden des Landesverrates und der geheimen Zusammenarbeit mit einem ausländischen Staat verdächtigt.

In den Medien wurde ein Video der Verhaftung veröffentlicht."