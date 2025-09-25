Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Feier zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang abgehalten

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 13:07 durch Sanjo Babić
Bild: PRNewswire
Bild: PRNewswire

Eine große Feier zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang ist am Donnerstag in Ürümqi abgehalten worden. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nahm zusammen mit lokalen Beamten und Vertretern aller ethnischen Gruppen und Gesellschaftsschichten an der Veranstaltung teil.

Er nahm zudem am Mittwochabend an einer Gala zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets in der Hauptstadt von Xinjiang teil.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, sah sich gemeinsam mit Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang die Gala mit dem Titel „Das schöne Xinjiang" an.

Am gleichen Tag besuchte er eine Themenausstellung in einem Kulturzentrum in Ürümqi. Die Ausstellung bietet einen Überblick über die Entwicklungserfolge der letzten 70 Jahre in Xinjiang.

Quelle: CMG (ots)

