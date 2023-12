UN-Sicherheitsrat fordert sicheren Zugang für Gaza-Hilfslieferungen

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Freitag mit einer Resolution dazu aufgefordert, "unverzüglich sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe" zum Gazastreifen zu ermöglichen und die "Bedingungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten" zu schaffen.

Zwei der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die USA und Russland, haben sich der Stimme enthalten. Die 13 weiteren Mitglieder stimmten für die völkerrechtlich bindende Resolution, die vor allem von den Vereinigten Arabische Emiraten vorangetrieben worden war.

Eine Aufforderung zu einem sofortigen Waffenstillstand schaffte es nicht in den Text, nachdem die USA sich gegen einen frühen Entwurf gestemmt hatten. Ein Änderungsantrag Russlands, in dem eine "Einstellung der Feindseligkeiten" gefordert wurde, scheiterte am Veto der USA.

Quelle: dts Nachrichtenagentur