Tschechien: Ungewöhnliche Querfront gegen Kriegstreiberei und „Great Reset“ in Prag

Auch in Böhmen und Mähren reißt der Widerstand gegen die Politik der Globalisten nicht ab. Am Samstag kam es erneut zu einer Großdemonstration in Prag. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Bündnis „Tschechien Zuerst“, das alle Tschechen zum Mitmachen auffordert. Dies berichtet der Sender "AUF1"

Weiter berichtet der Sender: "So unterstützten sowohl nationalkonservative wie kommunistische Gruppen die Demonstration – was in Deutschland undenkbar wäre. Was diese Querfront zusammentreibt sind die selbstgemachte Wirtschaftskrise und die Kriegstreiberei in der Ukraine.

Und auch die Pläne von Klaus Schwab & Co. stoßen auf Ablehnung. Mit dabei war auch unser blauer AUF1-Flitzer." Quelle: AUF1