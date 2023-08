Das Verteidigungsministerium Russlands teilte mit, dass die während der Spezialoperation in der Ukraine erbeutete Ausrüstung derzeit im Park "Patriot" im Moskauer Gebiet ausgestellt werde. In der Mitteilung heißt es: "Im Park Patriot bei Moskau wurde im Rahmen des Internationalen Militärtechnischen Forums Army-2023 eine Ausstellung erbeuteter Waffen und militärischer Ausrüstung eröffnet, die bei der ukrainischen Armee im Einsatz war, einschließlich solcher, die von westlichen Ländern geliefert worden ist." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Ausstellung sind unter anderem ein verbranntes australisches geschütztes Fahrzeug vom Typ Bushmaster, ein amerikanischer gepanzerter Mannschaftstransporter vom Typ M-113, ein schwedischer Schützenpanzer vom Typ CV90-40 und ein französischer Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC zu sehen.

Unter den westlichen Trophäen in der Ausstellung finden sich am häufigsten britische Kampffahrzeuge: die Panzerwagen Hysky und Mastiff und der AT 105 Saxon. Aus den Beschreibungen der Exponate geht hervor, wo und unter welchen Umständen sie erbeutet wurden. RIA Nowosti veröffentlichte Fotos und ein Video von der Ausstellung."

Quelle: RT DE