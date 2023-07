Guterres übermittelt Putin Brief mit Vorschlägen für das Getreideabkommen

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich an Wladimir Putin gewandt, um das Getreideabkommen zu verlängern, teilte der Sprecher des Chefs der Organisation, Stéphane Dujarric, bei einem Briefing mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Als Teil seiner laufenden Bemühungen in dieser Hinsicht hat der Generalsekretär gestern einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschickt, in dem er einen Vorschlag skizziert, der darauf abzielt, die weitere Umsetzung der Vereinbarung mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, die aktuelle Schwarzmeer-Initiative aufrechtzuerhalten."

Im Einzelnen schlug Guterres vor, Hindernisse für die Tätigkeit der russischen Landwirtschaftsbank Rosselchosbank zu beseitigen und den weiteren Export ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer zu gewährleisten. Laut Dujarric ist den Vereinten Nationen bekannt, dass Russland den Brief erhalten hat und ihn prüft. Zugleich wies er darauf hin, dass Guterres zu Kontakten mit Moskau bereit sei.

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow hatte zuvor erklärt, dass es keine Voraussetzungen für eine Verlängerung des Getreideabkommens gebe. Ihm zufolge sind die Verpflichtungen gegenüber Moskau noch nicht erfüllt. Das Getreideabkommen läuft am 17. Juli aus."

