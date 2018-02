Medien: Soros unterstützt Elite-Bewegung „Best for Britain“ finanziell

Laut dem Leiter der Unabhängigkeitspartei des Vereinigten Königsreichs (UKIP) und Mitglied des Europäischen Parlaments Bill Etheridge hat der US-Milliardär George Soros kein Recht, sich in den demokratischen Prozess einzumischen und die Elite-Bewegung „Best for Britain“ zu unterstützen, die den Willen des britischen Volkes ignoriere.

In einem Interview mit Sputnik äußerte sich der britische Politiker zur Bereitstellung von 400.000 Pfund Sterling für die Elitebewegung „Best for Britain“ durch Soros. Etheridge sieht darin einen ausländischen Einfluss sowie die Einflussnahme durch sehr reiche und elitäre Unternehmer, die bereit seien, andere Menschen unter Druck zu setzen, um globalen Einfluss zu gewinnen.

Dem UKIP-Politiker zufolge hatten Angehörige des Establishments bzw. der mächtigen Behörden vor dem Brexit-Referendum noch nicht geglaubt, dass die Menschen aufbegehren würden. Jetzt seien sie sich ihres Problems bewusst geworden und versuchen nun, den Willen der Menschen auf jede erdenkliche Weise zu verändern.

Sollte die Bewegung „Best for Britain“ das von Soros gespendete Geld verwenden, um das britische Volk umzustimmen, werde sie auf harten Widerstand stoßen, so Etheridge.

Ihm zufolge ist es notwendig, die Elite zu outen und zu zeigen, wie sie wirklich sei. Etheridge betonte, die internationale Elite versuche, die Menschen aus dem Konzept zu bringen. „Aber ich glaube an das britische Volk, das einen starken Charakter hat, um dieser unsinnigen Sache entgegenzuwirken und an seiner Entscheidung, frei und unabhängig zu werden, festzuhalten“, so der UKIP-Politiker.

Die Bewegung „Best for Britain“ wird vom britischen Ex-Minister für Commonwealth-Angelegenheiten und ehemaligen stellvertretenden UN-Generalsekretär Lord Mark Malloch Brown geleitet.

Quelle: Sputnik (Deutschland)