Russische Zentralbank: 469 Teilnehmer an Russlands SWIFT-Analogon angeschlossen

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Transaktionssystem für Banken SPFS habe 469 Teilnehmer, darunter etwa 115 Nicht-Residenten, erklärte Alla Bakina, die Direktorin der Abteilung für das nationale Zahlungssystem der Bank von Russland. Am Rande des Uraler Forums für Cybersicherheit im Finanzwesen teilte Bakina Reportern mit:

Sie wies darauf hin, dass inzwischen Teilnehmer aus 14 Ländern an das SPFS angeschlossen seien. Bakina betonte:

"Im vergangenen Jahr waren so viele Länder angeschlossen wie in der gesamten Zeit, in der das System zuvor in Betrieb gewesen war."