EU fordert Russland nach Drohnenangriffen auf Moskau auf, Kämpfe in der Ukraine nicht zu eskalieren

Die Europäische Union fordert Russland eindringlich auf, Kiews Drohnenangriffe auf Moskau nicht für eine Eskalation der Kämpfe in der Ukraine zu nutzen, verkündet die außenpolitische Sprecherin der EU Nabila Massrali bei einer Pressekonferenz in Brüssel. "Russland sollte diese Fakten nicht nutzen, um die Feindseligkeiten in der Ukraine zu eskalieren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Massrali betont, dass die EU "keine unabhängigen Informationen über die Einzelheiten dieses Vorfalls oder die Herkunft der Drohnen" habe. Weiter erklärt die EU-Beamtin: "Waffen, die über die Europäische Friedensfazilität geliefert werden, dürfen nur zur Verteidigung der territorialen Integrität der Ukraine eingesetzt werden." Quelle: RT DE