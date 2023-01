Das Stadtzentrum von Soledar nach ukrainischen Artillerieeinschlägen vollständig zerstört

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur RIA Nowosti vor Ort berichtet, sind im Zentrum von Soledar so gut wie keine Gebäude mehr intakt. Ein Mitglied der Wagner-Gruppe, das an der Erstürmung der Stadt teilnahm, teilte dem Journalisten mit: "Hier waren ja noch alle Apotheken intakt, alle Geschäfte – das alles, was jetzt hier ist, gab es nicht –, ich meine, es war alles intakt, nichts wurde zerstört." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge hat die ukrainische Artillerie auf Wohngebäude gezielt. Auch ein Kindergarten wurde beschossen, in dem eine nicht explodierte Bombe gefunden wurde." Quelle: RT DE