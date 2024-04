Grüne fordern nach Irans Angriff auf Israel Konsequenzen

Grünen-Chef Omid Nouripour fordert nach dem Angriff des Iran auf Israel Konsequenzen. "Es ist wichtig, dass heute auf G7-Ebene über eine gemeinsame diplomatische Antwort beraten wird und dem iranischen Regime deutlich gemacht wird, dass dieser mit nichts zu rechtfertigende Angriff nicht folgenlos bleiben kann", sagte Nouripour dem Nachrichtenportal T-Online.

"Der Iran muss seine permanente Bedrohung Israels und Destabilisierung der Region einstellen." Eine weitere Eskalation der Gewalt in der Region müsse verhindert werden. "Wir verurteilen den massiven Luftangriff des iranischen Regimes aufs Allerschärfste und stehen fest und solidarisch an der Seite der Menschen in Israel."

Quelle: dts Nachrichtenagentur