Kremlsprecher Peskow: Sicherheitsgarantien für Kiew ohne Sicherheitsgarantien für Moskau "lebensunfähig"

Dmitri Peskow hat auf seinem Briefing am Mittwoch erklärt, dass Russland Informationen über jegliche Abkommen zwischen der Ukraine und dem Westen aufmerksam verfolge. Somit kommentierte der Kremlsprecher die am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius im Juli unterzeichnete Deklaration über langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei warf Peskow dem Westen vor, keine Besorgnisse Russlands wahrnehmen zu wollen: "In diesem Kontext hörten wir niemals von Erwähnungen oder zumindest von Hinweisen auf jene Besorgnisse, die unser Land in Bezug auf unsere Sicherheit zum Ausdruck gebracht hatte." Es sei bislang unklar, von welchen Garantien für das Nachbarland die Rede sei. Die Regierung in Moskau werde aber die Situation auch weiterhin beobachten. "Es ist offensichtlich, dass derartige Prozesse ohne jegliche Erwähnung unserer Sicherheit nicht lebensfähig sein können." Quelle: RT DE