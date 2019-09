Vestager sieht "keine Notwendigkeit" für Nord Stream 2

EU-Kommissarin Margrethe Vestager sieht "keine Notwendigkeit" für die geplante Gaspipeline Nord Stream 2. "Eine weitere Pipeline neben Nord Stream 1 zu bauen ergibt keinen Sinn", sagte Vestager der Wochenzeitung "Die Zeit".

Nord Stream 2 sei "kein europäisches Projekt". Die Pipeline wird derzeit in der Ostsee von einem Konsortium gebaut, welches wesentlich dem russischen Konzern Gazprom gehört. Westliche Energiefirmen beteiligen sich an der Finanzierung des Projekts. Vestager sagte, dass Europa eine Gasinfrastruktur brauche, Gas sei ein "flexibler fossiler Brennstoff" und "Grundlast für erneuerbare Energien". Doch in der Ostsee gebe es bereits eine Pipeline, die von Russland nach Deutschland führt, die Nord-Stream-1-Röhre.

Quelle: dts Nachrichtenagentur