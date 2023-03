Der ehemalige ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Luzenko hat mitgeteilt, er habe den Befehl erhalten, Artjomowsk (ukr.: Bachmut) zu verlassen, wo er laut eigenen Angaben als Drohnenpilot diente. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zufolge schrieb er auf seiner Social-Media-Seite: "Gestern habe ich persönlich den Befehl erhalten, die Einheit der ukrainischen Streitkräfte in Bachmut zu verlassen und weiter in der Territorialverteidigung zu dienen. Die Einheit, in der ich 110 Tage und Nächte lang am Frontabschnitt Bachmut diente, wurde ebenfalls in eine andere Richtung verlegt. Die Umsetzung beider Befehle wird ständig überwacht und das Präsidialamt darüber informiert."

Der ehemalige Generalstaatsanwalt bezeichnete diese Entscheidung als "kleinliche politische Rache" und wies darauf hin, dass die "Freunde" des ukrainischen Machthabers Wladimir Selenskij es nicht eilig hätten, seinen Platz an der Front einzunehmen."

Quelle: RT DE