Die Stadt Soledar in der Donezker Volksrepublik wurde dank des ständigen Artilleriebeschusses und der Angriffe der Luft- und Raketentruppen der russischen Streitkräfte eingenommen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde erklärte: "Die Einnahme von Soledar wurde durch den ständigen Beschuss des Feindes durch die Luftwaffe, Raketentruppen und Artillerie der russischen Truppen ermöglicht. Sie führten ununterbrochen konzentrierte Angriffe auf die ukrainischen Stellungen in der Stadt durch und verhinderten die Verlegung von Reserven, die Versorgung mit Munition sowie die Versuche des Feindes, sich auf andere Verteidigungslinien zurückzuziehen."



Während der Kämpfe um die Ortschaft seien drei ukrainische Flugzeuge und ein Hubschrauber abgeschossen worden. Neun Geschosse von Mehrfachraketenwerfern vom Typ HIMARS, Olcha und Uragan seien abgeschossen worden.



Während der Befreiung von Soledar führten die russischen Luftlandetruppen ein verdecktes Manöver durch und flankierten erfolgreich ukrainische Stellungen vom Boden aus, besetzten dominante Höhen und blockierten die Stadt von Norden und Süden her.



Den russischen Kräften gelang es, die elektronischen Kriegsgeräte der ukrainischen Truppen außer Gefecht zu setzen, was zur Behinderung der gegnerischen Kommando- und Kontrollsysteme führte sowie den Einsatz ukrainischer Drohnen störte.



Bei den Kämpfen um die Stadt seien allein in den vergangenen drei Tagen mehr als siebenhundert ukrainische Soldaten getötet und über dreihundert Einheiten von Kriegsgerät zerstört worden.



Nach Angaben des Ministeriums wurde Soledar am Abend des 12. Januar befreit. Die Behörde erklärte, dass die Befreiung der Stadt wichtig für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensivaktionen am Frontabschnitt bei Donezk sei."



Quelle: RT DE