Pawel Ziemiak: Deutschland muss sich um gutes Verhältnis zu Polen bemühen

Der CDU-Außenpolitiker Paul Ziemiak hat mit Blick auf das Stichwahl-Ergebnis der polnischen Präsidentschaftswahl betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen.

Ziemiak sagte am Montag im rbb24 Inforadio, es gehe um die Sache. Die Beziehungen dürften nicht davon abhängen, wer jeweils regiert. Zwar werde die Arbeit jetzt herausfordernder, so Ziemiak, aber "der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten und die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen werden intensiviert".

Beide Länder seien "fundamental wichtig" für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Dazu müssten auch die Parlamente beider Staaten verstärkt kooperieren: "Wenn es am Ende eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, so wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, wäre das ein Fortschritt, weil sie ganz unabhängig von Regierung und Präsident wäre."

Die Stichwahl um das polnische Präsidentenamt hat der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki knapp gewonnen.

