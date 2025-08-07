Kreml bestätigt geplantes Treffen zwischen Putin und Trump
Der Kreml hat bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich "in den nächsten Tagen" mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Die Ausarbeitung des geplanten Gipfeltreffens habe begonnen, sagte ein Berater des russischen Präsidenten am Donnerstag vor Journalisten.
Demnach wurde "auf Vorschlag der amerikanischen Seite" eine
Grundsatzvereinbarung über die Durchführung eines bilateralen Treffens
auf höchster Ebene in den nächsten Tagen getroffen. Die konkreten
Details sind aber noch unklar. Der Veranstaltungsort soll allerdings
bereits feststehen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt
gegeben werden.
Zuletzt hatten übereinstimmende Medienberichte von einem persönlichen Treffen der beiden Staatsoberhäupter gesprochen, auch von einem möglichen Dreier-Treffen inklusive des ukrainischen Präsidenten war die Rede. Dies wurde von russischer Seite aber zunächst nicht bestätigt.
Quelle: dts Nachrichtenagentur