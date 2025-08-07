Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Kreml bestätigt geplantes Treffen zwischen Putin und Trump

Kreml bestätigt geplantes Treffen zwischen Putin und Trump

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 10:44 durch Sanjo Babić
Der Moskauer Kreml (Symbolbild) Bild: Sputnik / Natalja Seliwerstowa
Der Moskauer Kreml (Symbolbild) Bild: Sputnik / Natalja Seliwerstowa

Der Kreml hat bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich "in den nächsten Tagen" mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Die Ausarbeitung des geplanten Gipfeltreffens habe begonnen, sagte ein Berater des russischen Präsidenten am Donnerstag vor Journalisten.

Demnach wurde "auf Vorschlag der amerikanischen Seite" eine Grundsatzvereinbarung über die Durchführung eines bilateralen Treffens auf höchster Ebene in den nächsten Tagen getroffen. Die konkreten Details sind aber noch unklar. Der Veranstaltungsort soll allerdings bereits feststehen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Zuletzt hatten übereinstimmende Medienberichte von einem persönlichen Treffen der beiden Staatsoberhäupter gesprochen, auch von einem möglichen Dreier-Treffen inklusive des ukrainischen Präsidenten war die Rede. Dies wurde von russischer Seite aber zunächst nicht bestätigt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte reisen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige