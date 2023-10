Auswärtiges Amt veröffentlicht offizielle Reisewarnung für Israel

Die Bundesregierung rät nun auch ganz offiziell vor Reisen nach Israel ab. "Vor Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete wird aufgrund der Gewalteskalation in der Region gewarnt", teilte das Auswärtige Amt am Sonntag mit. Zur Begründung hieß es unter anderem, dass sich Israel formell im Kriegszustand befindet. Die Lage sei "hoch volatil", eine weitere Verschärfung und eine Ausweitung des Konflikts könnten nicht ausgeschlossen werden.

Die israelische Armee setze Luftangriffe auf den Gazastreifen fort und bereite eine groß angelegte Militäroperation im Gazastreifen vor. Auch aufgrund der Einziehung von über 300.000 Israelis zum Militärdienst ruhten derzeit weite Teile des öffentlichen Lebens, so das Auswärtige Amt. Mit Blick auf eine Ausreise aus Israel sei zudem festzuhalten, dass der Flughafen Ben-Gurion derzeit zwar weiter angeflogen werde, allerdings hätten viele Airlines ihre Flüge komplett eingestellt oder stornierten geplante Flüge kurzfristig. Auch für den Libanon wurde am Sonntag eine offizielle Reisewarnung herausgegeben. Bisher hieß es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums für Israel lediglich, dass von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete "dringend abgeraten" wird - nur vor Reisen in den Gazastreifen wurde offiziell gewarnt. Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Sie werden in der Regel nur dann ausgesprochen, wenn eine "akute Gefahr für Leib und Leben" besteht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur