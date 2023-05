Asow-Kämpfer gesteht die Tötung einer Familie mit Kind in Mariupol

Weiter berichtet RT DE: "Sykylynda zufolge befand sich im März 2022 eine Gruppe von fünf Asow-Kämpfern in Mariupol in einem Gebäude in der Kuindschi-Straße 87. Er erklärte, dass sie das Feuer auf ein ziviles Fahrzeug eröffnet hätten. Dies sei ein Befehl seines Kommandanten gewesen.

Dem Asow-Kämpfer zufolge befand sich eine Familie in dem Auto: Ein Mann und eine Frau, etwa 30 Jahre alt, und ein circa zehnjähriges Mädchen. Er fügte hinzu:

"Dann gab es den Befehl, nachzusehen. Wir kontrollierten, sahen, dass es keine Lebenszeichen gab, durchsuchten das Auto und nahmen Wertsachen, Bargeld im Gegenwert von 1.000 US-Dollar und Goldschmuck mit. Dann erhielten wir vom Kommandeur den Befehl, die Leichen in ein nahe gelegenes Gebäude zu bringen und sie dort liegen zu lassen."

Quelle: RT DE